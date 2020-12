Rally: Ogier vince a Monza e conquista il 7° mondiale

Già iridato dal 2013 al 2018 (con Volkswagen e Ford), e solo terzo nel 2019 al volante di una Citroen, Sebastien Ogier ha vinto oggi il suo settimo titolo mondiale.



Il 36enne francese e il suo co-pilota Julien Ingrassia (Toyota) hanno conquistato il rally di Monza davanti alla Hyundai del campione del mondo in carica Ott Tanak e allo spagnolo Dani Sordo (titolo costruttori alla Hyundai).



Secondo nel Mondiale prima di questa tappa finale con 14 punti di distacco da Elfyn Evans (anche lui Toyota), Ogier ha approfittato dell'uscita di strada di ieri del gallese per riprendere il comando nel momento migliore, in una gara condizionata dalla neve.