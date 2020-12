Mick Schumacher campione del mondo di F2

Mick Schumacher

Mick Schumacher conquista il titolo mondiale di F2. Il pilota tedesco, figlio della leggenda della F1 Michael Schumacher, si è piazzato al 18° posto nella gara sprint del Gp di Sahkir ma in virtù della decima posizione di Callum Ilott, suo compagno di scuderia nella Prema e primo rivale per il primo posto nel mondiale, conquista il titolo mantenendo i 14 punti di vantaggio.



Il ventunenne tedesco il prossimo anno farà il suo debutto in F1 con la Haas.