Gp del Bahrein: Russell domina anche le seconde libere

George Russel

La Mercedes, in una stagione dominata dall'inizio alla fine, si conferma la macchina da battere, indipendentemente da chi la guidi.



A prendersi la luce dei riflettori sulla pista di Sakhir, che per l'occasione sfoggia un layout diverso rispetto alla gara precedente, a far segnare il miglior tempo è George Russell, giovane talento che sostituisce il campione del mondo Lewis Hamilton, fermato dal Covid-19 e costretto a saltare la penultima gara della stagione. Il britannico, che quest'anno ha corso con la Williams, dimostra di avere talento chiudendo in testa entrambe le sessioni di prove libere e candidandosi, in ottica qualifica, al ruolo di favorito per la pole position.



"Lavoro con i migliori, mi sono trovato molto bene e sto imparando tanto. Ho fatto dei buoni tempi, ma non penso rappresentino realmente il nostro valore", sono state le sue parole dopo la seconda sessione di libere.



A contendergli lo scettro in qualifica, però, ci saranno due avversari decisamente agguerriti per motivi diversi; da un lato Valtteri Bottas, 4° nella prima sessione e 11° nella seconda, che dovrà stargli davanti per dimostrare che, a parità di macchina, è il talento di Hamilton a fare la differenza nei risultati ottenuti, e Max Verstappen, deciso a sfruttare l'assenza del sette volte campione del mondo per prendersi la corona nel GP di Sakhir.



"A livello di bilanciamento non abbiamo trovato il setup ideale e nella simulazione qualifica ci è mancato qualcosa. Ho avuto vari problemi che dobbiamo esaminare ma non è andata troppo male anche se possiamo fare meglio", le parole dell'olandese della Red Bull.



Male, invece, le due Ferrari con Sebastian Vettel ottavo e Charles Leclerc decimo nella prima sessione e con l'incognita legata al monegasco che, nella seconda, è stato costretto a rimanere fermo ai box per tutta la manche a causa della rottura di un semiasse perdendo così tempo prezioso.



A monopolizzare l'attenzione nel weekend, però, non sarè tanto la Formula 1 quanto la Formula 2, dove Mick Schumacher si giocherà il titolo di campione del mondo contro Callum Illot. I due sono separati da 14 punti, un margine che il tedesco dovrà gestire nelle due gare che chiuderanno la stagione.



Il figlio d'arte, per fregiarsi del titolo iridato già sabato sera, dovrà guadagnare almeno 4 punti sul rivale e compagno di Ferrari Driver Academy mentre, se così non fosse, tutto sara' rimandato a domenica quando l'ultimo appuntamento del mondiale di Formula 2 sancirà se il giovane tedesco potrà sbarcare in Haas - la scuderia per la quale correrà in Formula 1 nel 2021 - da campione del mondo o semplicemente da figlio del pilota più vincente nella storia.