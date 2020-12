Conte: "Hakimi sta crescendo, Lukaku è un diamante grezzo"

Antonio Conte

"Hakimi ha 20 anni, ha fatto solamente due esperienze al Borussia Dortmund con un calcio meno tattico. Sta lavorando e ha capito la differenza tra il calcio italiano e quello tedesco. Si trova nella squadra giusta e con l'allenatore giusto per migliorare. Eriksen? Ho un buon rapporto con lui. Ma devo fare delle valutazioni e le scelte che prendo sono fatte sempre per il bene dell'Inter". Con queste parole il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, dopo la vittoria per 3-1 sul Bologna sull'ottima prestazione di Achraf Hakimi, autore di due gol e di una prestazione convincente a San Siro, e sulla situazione legata a Christian Eriksen, nuovamente subentrato nel recupero.



A dare il via ad una vittoria netta ci ha pensato il solito Romelu Lukaku, sempre più pupillo del tecnico nerazzurro: "Secondo me può ancora crescere. Romelu è un diamante grezzo, può diventare uno degli attaccanti più forti al mondo ed è sulla buona strada. In lui vedo qualità uniche".



Contro il Bologna la squadra nerazzurra concede poco ma non mantiene la porta inviolata come contro il Sassuolo nel precedente turno: "La rete del 2-1 è una situazione che va evitata - ha aggiunto - Non dobbiamo lasciare aperte partite che stiamo dominando. La soglia di attenzione va mantenuta alta per tutta la gara. Stiamo lavorando per trovare equilibrio ma è normale concedere qualcosa in più quando si cerca un certo tipo di pressione. Ora ci sentiamo più sicuri e siamo più compatti", ha concluso Conte.