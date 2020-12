Capello: "Questo Milan è da scudetto"

"Il Milan, fidatevi di me, sta lassù perché se lo merita. E può restarci fino alla fine. E' da scudetto". Lo afferma Fabio Capello, intervistato da "Repubblica".



"La vittoria di Napoli è stata una prova di forza impressionante. Ma mi ha colpito enormemente anche il successo sulla Fiorentina, per la facilità, la risolutezza. Il Milan lì si è imposto da grande, senza soffrire, gestendo, come le grandi squadre. Senza ansia. E soprattutto, senza Ibra", dice l'ex allenatore.



E proprio di Ibrahimovic osserva "Ora è molto più maturo, è diventato un leader vero. Non si limita più a portare i suoi gol, la sua differenza. Ora è un leader adulto. La squadra ha recepito la sua voglia di vincere, la sua mentalità. Basta guardare il linguaggio del corpo".



I rossoneri "giocano spensierati, liberi, senza ossessioni, si vede. Ma con un'identità precisa. Sanno cosa vogliono: vincere. E devono continuare così. Ora è un passaggio delicato, toccherà a Pioli, alla società, ai dirigenti: bisogna trovare la chiave mentale per gestire il momento, alzare pian piano gli obiettivi senza alzare le aspettative".



Il merito va a Pioli: "ha meriti enormi che secondo me non gli vengono riconosciuti appieno. Già in passato, con la Lazio, con la Fiorentina, Stefano aveva dimostrato di essere un signor allenatore, con idee, personalità. Aveva bisogno di tempo e di fiducia. Tenerlo quest'estate era la scelta giusta. E ora si vede".