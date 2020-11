Monza travolge 3-0 Perugia

L'undicesima giornata della Superlega di volley inizia a delinearsi.



Nonostante un programma modificato per quasi tutte e 6 le partite, tra rinvii e posticipi, la capolista del campionato non cambia e rimane la Cucine Lube Civitanova. Juantorena e compagni hanno ceduto a sorpresa per 1-3 (23-25, 25-18, 20-25, 23-25) contro Vibo Valentia.



Un vero e proprio colpaccio della Tonno Calippo che la scorsa settimana, in data 15 novembre, ha inflitto il primo ko ai marchigiani. Non sfrutta il passo falso dei rivali la Sir Safety Conad Perugia, nettamente sconfitta dalla Vero Volley Monza per 3-0 (25-20, 25-21, 25-22).



Anche per i perugini si tratta della prima partita persa in stagione dopo 7 vittorie e un cammino pressoche' perfetto. La squadra di Heynen paga una condizione ancora precaria dopo il lungo stop. La buona notizia riguarda invece il ritorno in campo di Atanasijevic, ma non basta alla Sir.



Scontro di bassa classifica quello tra NBV Verona e la Kioene Padova con gli ospiti capaci di imporsi per 1-3 (21-25, 27-25, 23-25, 33-35). I veronesi non convincono a distanza di circa un mese dall'ultima apparizione, sfiorando solamente l'accesso al tie-break.



Di ieri il ko dell'Allianz Milano contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza con lo score di 1-3 (25-23, 16-25, 22-25, 19-25). La formazione di Bernardi merita il successo sin dal primo parziale, pur perdendolo di misura.



"Era una partita complicata - commenta invece Matteo Piano, centrale della Powervolley - E' stata una gara tra due squadre che lottano per stare nella parte alta della classifica. Noi siamo stati bravi a riprendere il primo set, dopo ci e' mancata l'aggressivita'".



Il 25 novembre e' in programma la sfida tra la Top Volley Cisterna e la Leo Shoes Modena mentre la gara tra Consar Ravenna e l'Itas Trentino e' stata rinviata a data da destinarsi per complicanze legate al Covid-19, in particolare "per la presenza nella squadra di casa di contagi multipli accertati e altri con sintomi, tali da ravvisare un probabile cluster epidemico" riporta la Legavolley.