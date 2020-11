Civitanova a punteggio pieno

L'ottava giornata di Superlega di volley viene spezzettata dal coronavirus, ma trova l'ennesima conferma rappresentata dalla Lube Civitanova che fa 8 su 8.



Nella giornata di sabato Juantorena e compagni si sono imposti per 0-3 (24-26, 22-25, 23-25) in trasferta sul campo della Leo Shoes Modena.



I ragazzi di Ferdinando De Giorgi prolungano la propria imbattibilita' grazie a una vittoria sofferta, piu' di quanto non dica lo score finale. Leal ne mette a segno 13, mentre Rychlicki sgancia 12 punti personali. Alla squadra di Giani non bastano i 17 di Petric.



Vola a quota 10 punti in classifica l'Itas Trentino che espugna il palazzetto della Top Volley Cisterna con lo score di 1-3 (17-25, 20-25, 25-22, 24-26). Trento soffre in maniera concreta solo negli ultimi 2 parziali, potendo pero' contare su un ottimo Giannelli in fase di regia.



La Gas Sales Bluenergy Piacenza infligge un 3-1 (16-25, 25-20, 25-19, 25-22) in rimonta alla Kioene Padova issandosi al quinto posto, al pari con Modena.



Vittoria per 3-1 (25-19, 18-25, 25-22, 25-22) anche della Tonno Calippo Calabria Vibo Valentia che argina la compagine della Vero Volley Monza.



Non si sono giocate in questo weekend ben due sfide dell'ottavo turno di Superlega. Rinviata a data da destinarsi la contesa tra Consar Ravenna e NBV Verona "per positivita' al Covid-19 di un atleta della squadra ospite e nell'impossibilita' di effettuare il tampone di controllo al team", si legge ufficialmente sul sito del torneo.



Di giorni fa invece il posticipo della sfida tra la Sir Safety Conad Perugia e l'Allianz Milano che sarebbe dovuta andare di scena ieri. I motivi risalgono alla positivita' al Covid-19 di piu' di tre atleti del roster bianconero.



Squadra umbra che recentemente ha comunicato la positivita' al tampone di altri sette propri atleti: "Nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi test per tutte le ulteriori verifiche della situazione e continuera' il monitoraggio clinico di tutti i giocatori positivi", viene dichiarato in una nota.