Il week end di SuperLega si apre con Milano-Piacenza

Volley

L'undicesima e ultima giornata della prima meta' di regular-season in realta' non chiude il girone di andata perche' gradualmente saranno inseriti in calendario i match rinviati dei turni precedenti.



Il weekend si apre domani, sabato alle 18.00, davanti alle telecamere di Rai Sport, con Milano-Piacenza.



Terza in classifica e scesa in campo solo una volta nelle ultime quattro giornate in calendario, l'Allianz Milano ha centrato una vittoria esterna al tie break nel quartier generale di Padova domenica 8 novembre per il nono turno.



I meneghini tornano sotto rete sabato per il faccia a faccia con la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Gli emiliani sono sesti a 12 punti con quattro lunghezze da recuperare sugli ambrosiani e hanno perso l'unico precedente, andato in scena nella stagione regulare 2019/20, proprio all'11ª di andata.



Nel primo incontro domenicale (ore 18.00), la Vero Volley Monza affronta la Sir Safety Conad Perugia, seconda in classifica a due lunghezze dalla capolista Lube, ma con due gare giocate in meno rispetto ai cucinieri.



La formazione umbra e' l'unica imbattuta nel torneo e vanta una media perfetta di 7 vittorie da 3 punti in altrettante partite disputate. Scocca l'ora del derby veneto in SuperLega.



Alle 19.30 di domenica, la NBV Verona, che nei giorni scorsi ha svincolato Boyer, scende in campo per la prima volta nel mese di novembre e lo fa per sfidare all'AGSM Forum la Kioene Padova per lo scontro diretto n. 27.



Finora gli scaligeri hanno avuto la meglio in 16 occasioni, mentre i patavini l'hanno spuntata 10 volte. Mercoledi' 25 novembre, ore 20.30, posticipo tra Top Volley Cisterna e Leo Shoes Modena (diretta Rai Sport).



Rinviate a data da destinarsi: Consar Ravenna-Itas Trentino e Itas Trentino-Leo Shoes Modena (recupero quinta di andata).



Giocata domenica 15 novembre Cucine Lube Civitanova-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (1-3: 23-25, 25-18, 20-25, 23-25).