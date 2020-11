Torna Mike Tyson, di nuovo sul ring a 54 anni

Mike Tyson

E' uno degli eventi di questo 2020 così travagliato. Domani notte, Mike Tyson, la leggenda dei guantoni, torna sul ring allo Staples Center di Los Angeles.



Il 54enne pugile statunitense, che nel ruolino di marcia tra i professionisti vanta il 68% di vittorie prima del limite (91 Ko su 133 match), sfiderà in un'esibizione che si prospetta spettacolare e già nella storia un altro 'vecchietto' dei guantoni, Roy Jones Jr, che di anni ne ha 51.



Di fronte, dunque, un'icona assoluta come Tyson, lontano dal ring da ben 15 anni e ancora il più giovane di sempre a mettere in bacheca il titolo dei massimi (1986, a poco più di 20 anni) e Jones Jr, boxeur affatto di secondo piano, avendo indossato la cintura in quattro categorie differenti: medi, supermedi, mediomassimi e massimi.



Soprannominato "Iron Mike", "The Baddest Man on the Planet", "Kid Dynamite" e "King Kong", Tyson ha costruito la sua leggenda tra gli anni ottanta e novanta: occupa infatti la 16^ posizione della classifica dei "100 più grandi picchiatori di sempre" stilata da The Ring, e la prima in quella dei "più grandi picchiatori dei pesi massimi" di Espn.



Tra droghe, tre matrimoni e otto figli, una condanna per stupro e sesso sfrenato, Tyson, nato New York il 30 giugno 1966, è sopravvissuto ad un'infanzia difficile e ad una naturale predisposizione all'auto-distruzione. Ora, la decisione di ritrovare le luci della ribalta contro un avversario che, anche recentemente, non gli ha lesinato parole al veleno.



Lui, Tyson, assicura di avere la potenza e la forza fisica di sempre, spinto dal desiderio di dimostrare al mondo che, nonostante la carta di identità parli chiaro, resta l'indiscusso 're del ring'. Comunque vada, dunque, sarà un successo. Anche per un fuoriclasse controverso come "Iron Mike".