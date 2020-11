Djokovic guida il ranking Atp, la regina del ranking Wta è sempre Barty

Circuito in pausa fino al nuovo anno e ranking immutato. Archiviate le Atp Finals, il grande tennis è fermo fino all'inizio della nuova stagione, con un calendario ancora da definire: si attende in particolare l'ufficialità sulle date dell'Australian Open, che potrebbe slittare ai primi di febbraio.

Novak Djokovic chiude il 2020 da numero uno, con un ampio vantaggio su Rafa Nadal.

Non troppo lontano dal maiorchino c'è Dominic Thiem, seguito da Daniil Medvedev, quinto Roger Federer che si sta preparando al rientro.



A seguire Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev e Diego Schwartzman, chiude la Top Ten Matteo Berrettini, che si conferma il migliore degli azzurri.

A testimonianza del buon momento del tennis italiano la presenza di altri sette giocatori fra i primi 100: Fognini 17^, Sonego 33^, Sinner 37^, Travaglia 74^, Caruso 76^, Cecchinato 80^ e Mager 99^.



Questa la nuova classifica Atp: 1. Novak Djokovic (Srb) 12030 (--) 2. Rafael Nadal (Esp) 9850 (--) 3. Dominic Thiem (Aut) 9125 (--) 4. Daniil Medvedev (Rus) 8470 (--) 5. Roger Federer (Sui) 6630 (--) 6. Stefanos Tsitsipas (Gre) 5925 (--) 7. Alexander Zverev (Ger) 5525 (--) 8. Andrey Rublev (Rus) 4119 (--) 9. Diego Schwartzman (Arg) 3455 (--) 10. Matteo Berrettini (Ita) 3075 (--) Cosi' gli altri italiani: 17. Fabio Fognini 2400 (--) 33. Lorenzo Sonego 1568 (--) 37. Jannik Sinner 1444 (--) 74. Stefano Travaglia 869 (--) 76. Salvatore Caruso 843 (--) 80. Marco Cecchinato 828 (--) 99. Gianluca Mager 725 (--) 105. Andreas Seppi 689 (--) 128. Lorenzo Musetti 509 (-1) (ITALPRESS). glb/red 30-Nov-20 08:48



Col circuito fermo da metà mese dopo il torneo di Linz, la classifica Wta non registra grandi movimenti. Immutata la Top Ten dove al comando c'è sempre Ashleigh Barty sebbene la tennista australiana non sia mai scesa in campo dal lockdown, con l'ultimo incontro giocato a febbraio, la semifinale di Doha persa contro Petra Kvitova.



Alle sue spalle, staccata di quasi 1500 punti, c'è Simona Halep, quindi Naomi Osaka e Sofia Kenin (appena 20 punti fra le due), seguite da Elina Svitolina e Karolina Pliskova (5260 punti contro 5205). Abbastanza vicine fra di loro anche Bianca Andreescu, Petra Kvitova e Kiki Bertens, raccolte in 50 punti, chiude la Top Ten Aryna Sabalenka.



La migliore delle azzurre resta sempre Camila Giorgi, stabile al 75esimo posto, fra le prime cento al mondo anche Martina Trevisan (84^) e Jasmine Paolini, che rispetto alla scorsa settimana scivola indietro di un posto ed è 96^.



Questa la nuova classifica Wta: 1. Ashleigh Barty (Aus) 8717 (--) 2. Simona Halep (Rou) 7255 (--) 3. Naomi Osaka (Jpn) 5780 (--) 4. Sofia Kenin (Usa) 5760 (--) 5. Elina Svitolina (Ukr) 5260 (--) 6. Karolina Pliskova (Cze) 5205 (--) 7. Bianca Andreescu (Can) 4555 (--) 8. Petra Kvitova (Cze) 4516 (--) 9. Kiki Bertens (Ned) 4505 (--) 10. Aryna Sabaelenka (Blr) 4220 (--) Cosi' le italiane: 75. Camila Giorgi 958 (--) 84. Martina Trevisan 879 (--) 96. Jasmine Paolini 785 (-1) 131. Sara Errani 584 (-1) 134. Elisabetta Cocciaretto 568 (--) 166. Giulia Gatto-Monticone 432 (--) 189. Martina Di Giuseppe 354 (--) 292. Jessica Pieri 209 (--) 302. Martina Caregaro 195 (--) 309. Stefania Rubini 186 (--) (ITALPRESS). glb/red 30-Nov-20 10:00