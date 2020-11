Atp Finals: Nadal vola in semifinale

Rafael Nadal

E' Rafa Nadal il secondo semifinalista che viene fuori dal "Group London 2020" delle Atp Finals, che per il dodicesimo anno di fila si disputano alla "O2 Arena" di Londra prima di passare il testimone a Torino.



Lo spagnolo, numero 2 del mondo, si è imposto in tre set nello scontro diretto con Stefanos Tsitsipas (6): ha vinto il primo 6-4, poi la risposta del greco che ha vinto con lo stesso punteggio il secondo, quindi il tennista di Manacor ha chiuso 6-2 il terzo, centrando l'accesso alle semifinali e riscattando la sconfitta subita con Thiem. L'austriaco oggi pomeriggio, già con la qualificazione in tasca, è stato sconfitto in due set da Rublev.



Nella semifinale, in programma sabato, Nadal sfiderà il russo Medvedev