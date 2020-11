Torneo di Parigi, Zverev in semifinale contro Nadal

Alexander Zverev

Alexander Zverev in semifinale al "Rolex Paris Masters", ultimo Atp Masters 1000 di quest'anno (3.901.015 euro di montepremi), che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisports di Parigi-Bercy.



Il tedesco, testa di serie numero 4, ha battuto in due set lo svizzero Stan Wawrinka (12) imponendosi con il punteggio di 6-3, 7-6 (1).

In semifinale Zverev trova il numero 1 del tabellone, Rafa Nadal, che si e' aggiudicato il derby spagnolo con il connazionale Pablo Carreno-Busta, numero 15 del mondo, vincendo 4-6, 7-5, 6-1.



Nell'altra semifinale si affronteranno Raonic e Medvedev.