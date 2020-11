I giganti annullati in Val d'Isere saranno recuperati a Santa Caterina

il 5 e 6 dicembre il recupero delle gare saltate

Sarà Santa Caterina Valfurva a recuperare i due giganti maschili annullati in Val d'Isère a causa della mancanza di neve nella località francese e previsti per il 5 e 6 dicembre.



Gli orari di gara saranno: 10.30 e 13.30 per la prima gara, e 10 e 13 per la seconda.

La Coppa del mondo torna così in Valfurva mantenendo le stesse date, a quasi quattro anni dalle ultime competizioni disputate sulla "Deborah Compagnoni", quando si gareggiò in superG e combinata alpina maschile il 27 e 29 dicembre 2016.

Allora le vittorie andarono ad Kjetil Jansrud e Alexis Pinturault, con un terzo posto di Dominik Paris in superG.



L'organizzazione della gara è stata assunta dalla Federazione Italiana Sport Invernali che anche per quest'anno si occuperà anche dell'organizzazione delle gare veloci di Bormio del 28 e 29 dicembre.

Essenziale sarà il supporto, ricevuto dalla Fisi, da parte di Regione Lombardia, da sempre al fianco degli sport invernali italiani, del Comune di Santa Caterina e della società impianti "Santa Caterina Impianti", così come fondamentale sarà il lavoro dell'organizzazione locale.

"Si tratta dell'ennesima dimostrazione - ha detto il presidente della Fisi, Flavio Roda - che l'Italia degli sport invernali gode di una grande credibilità internazionale, dovuta alle imprese dei propri atleti e alla realizzazione di grandi eventi. Come succederà a Santa Caterina, l'Italia dimostra di essere in grado di organizzare una tappa di Coppa del mondo di alto livello in pochissimi giorni, e questo succede grazie al lavoro di grandi professionalità e ad una grandissima coesione e passione di tutti gli attori del comparto montano, che meriterebbe maggior attenzione dalle massime istituzioni del Paese, soprattutto in questa fase molto delicata che vede a rischio la stagione invernale".



I due giganti del 5 e 6 dicembre apriranno così la tournée italiana di gare, che proseguirà con i tradizionali appuntamenti della Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio, Bormio e Kronplatz, per terminare con i Mondiali di Cortina dal 7 al 21 febbraio prossimi.