Tripletta norvegese e svedese nella gara d'esordio a Ruka

Linn Svahn vince la sprint tecnica classica di Ruka, prima gara della Coppa del Mondo 2020/21.



Per la ventunenne svedese si tratta della quarta vittoria in Coppa del Mondo. Il podio è completato da altre due atlete della nazione scandinava, Maja Dahlqvist e Jonna Sundling.



Tra le azzurre buona batteria per Lucia Scardoni, che però chiude all'ultimo posto la semifinale. Subito fuori invece Greta Laurent, giunta ventunesima.

Tra gli uomini vince a sorpresa Erik Valnes che precede sul rettilineo il compagno di squadra Johannes Klaebo. Per il norvegese è il primo successo in Coppa del Mondo a livello individuale.



Anche la Norvegia, come la Svezia al femminile, apre la stagione con un tris sul podio con Emil Iversen.



Federico Pellegrino si deve arrendere nella prima batteria, dove termina terzo ma con un tempo troppo alto per essere ripescato.