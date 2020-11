Covid: positivo anche l'azzurro Manfred Moelgg

Manfred Moelgg in pista a Zagabria

Il campione azzurro di sci Manfred Moelgg è risultato positivo al Covid ed attualmente è ricoverato in ospedale a Brunico. Il 38enne veterano della squadra italiana di coppa del mondo - riferisce il quotidiano in lingua tedesca Dolomiten - è risultato positivo in un test effettuato il 9 novembre all'indomani di un allenamento in Val Senales.



Anche i suoi genitori, dice ancora il giornale, sono risultati positivi. Ancora non si sa quando Moelgg potrà tornare a gareggiare. Un nuovo test è previsto il 26 novembre. ''Questa malattia mi sta costando molta energia. Tornerò a gareggiare nel gigante in Val d'Isere il 5 e 6 dicembre solo se sarò davvero di nuovo in forma. Altrimenti se ne riparla nel gigante di Alta Badia del 20 dicembre'', ha dichiarato l'azzurro al giornale.