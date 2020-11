Addio a Fernando Atzori

Fernando Atzori

Lutto nel mondo della boxe italiana: nella giornata di ieri e' venuto a mancare Fernando Atzori.



La sua carriera e' stata velocissima, da campione d'Italia nei pesi mosca a Pesaro nel 1963; alla medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo a Napoli e campione del mondo militare a Francoforte.



E poi di nuovo il titolo italiano e quello mondiale militare a Tunisi e, traguardo piu' ambito, l'oro alle Olimpiadi di Tokyo 1964.



Da pro arriva a vincere il titolo europeo dal 1967 al 1973, ritirandosi dalla boxe nel 1975.



I funerali dell'ex campione sardo si svolgeranno il 19 novembre a Firenze, citta' che l'aveva adottato sin da giovanissimo.



"Il presidente Vittorio Lai, a nome e per conto di tutto il movimento pugilistico Nazionale, esprime grande cordoglio per la dipartita del grande Fernando, stringendosi idealmente attorno alla sua famiglia colpita da questo tremendo dolore", si legge in una nota della Fpi.