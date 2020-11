Pari tra Spagna e Svizzera, Italia testa di serie al Mondiale

Sergio Ramos supera Buffon per numero di presenze in Nazionale

Svizzera e Spagna pareggiano invece 1-1 al St. Jakob Park di Basilea al termine di un incontro a dir poco rocambolesco.



L'atalantino Freuler sigla al 26' il vantaggio degli elvetici, mentre Ramos, nella ripresa, fallisce due rigori, al 12' e al 40'. Svizzera in dieci per l'espulsione per doppio giallo di Elvedi a 11' dalla conclusione, Spagna capace di impattare al 44' con Moreno.



La classifica del girone vede la Germania in testa con 9 punti davanti a Spagna (8) e Ucraina (6); Svizzera ultima a quota 3. In virtù di questo pareggio l'Italia di Mancini sarà testa di serie nel sorteggio per il Mondiale in Qatar 2022.



Vittoria della Germania nel Gruppo 4. I tedeschi, alla Red Bull Arena di Lipsia, superano l'Ucraina per 3-1. Ospiti in vantaggio al 12' con Yaremchuk, padroni di casa sul pari al 23' con Sane e sul 2-1 al 33' con Werner, che al 19' della ripresa sigla anche il 3-1, finendo cosi' in tabellino con una doppietta.



Cristiano Ronaldo resta a secco e il Portogallo va al tappeto. Nel Gruppo 3 i lusitani cadono allo Estadio da Luz di Lisbona per mano dei campioni del mondo della Francia nel match che assegnava la leadership del girone: a segnare il gol decisivo ci pensa Kante al 9' della ripresa.



Alla Friends Arena di Solna, invece, la Svezia regola per 2-1 la Croazia: in gol, per gli scandinavi, lo juventino Kukusevski al 36' e Danielson nel primo recupero; nella ripresa, un'autorete dello stesso Danielson regala la rete della 'bandiera' agli ospiti. In classifica, Francia a 13 punti, Portogallo 10, Croazia e Svezia 3.