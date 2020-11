Somaschini a Monza ricorda Nicola Imperio

Nicola Imperio

Con la sua energia e il suo entusiasmo, Nicola Imperio, recentemente scomparso per Covid, ha sempre sostenuto attivamente “Correre per un respiro”, facendosi portavoce, accanto a Rachele Somaschini, della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica in ogni occasione: sui campi di gara e nell’ambiente del Motorsport, raccogliendo fondi e sensibilizzando il pubblico attraverso manifestazioni e attività da lui ideate e sostenute.



E’ proprio per questa solida amicizia che Rachele ha deciso di sostenere in occasione del prossimo Aci Rally Monza (3-6 dicembre) un’iniziativa benefica nel ricordo di Imperio, anche per volontà della famiglia. Proprio in questi giorni è iniziata infatti una raccolta fondi in sua memoria a favore della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. Un’occasione per sostenere ancora una volta la Ricerca e mantenere vivo il ricordo, la volontà e l’impegno di Nicola e della sua famiglia.



Imperio, 63 anni, considerato uno dei migliori navigatori espressi dalla Sardegna, vantava moltissimi trofei e tre titoli italiani rally, due al fianco di Mauro Pregliasco con la Lancia 037 e uno con Daniele Griotti.



Da anni collaborava nell’organizzazione del Rally Italia Sardegna supervisionando le speciali su terra che componevano le speciali della gara tricolore nel Mondiale. Proprio lui ha avuto il grande merito di scoprire insieme a Fabio Bresci nel 2003 le prove speciali del Monte Acuto, ovvero Monte Lerno, Coiluna, Monti di Alà, tracciati che hanno fatto la storia del Rally Italia Sardegna. Negli ultimi tempi oltre a due grandi iniziative, come il corso navigatori intitolato ad Alberto Ganau e la Cronoscalata di Tandalò.



Questi gli estremi per chi volesse sostenere l’iniziativa con una donazione sul conto corrente della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica. IBAN IT 47 A 02008 11718 000102065518; causale "Donazione in memoria di Nicola". manifestazioni e attività da lui ideate e sostenute.