Cairoli è solo sesto a Pietramurata, Gajser campione del mondo

Terzo titolo per Tim Gajser

Tony Cairoli è costretto ad alzare bandiera bianca: Tim Gajser si laurea campione del mondo 2020 di motocross con tre prove d'anticipo.



In gara 1 del Gran Premio di Pietramurata, penultimo appuntamento stagionale, il 35enne pilota siciliano non riesce a far meglio del sesto posto in sella alla sua Ktm e a Gajser basta così la seconda piazza, alle spalle di Jeremy Seewer, per chiudere il discorso titolo: la classifica iridata vede infatti il 24enne sloveno salire a quota 648 punti e diventare irraggiungibile per tutti, a partire proprio da Cairoli(568) quando restano in palio 75 punti sul circuito trentino fra gara 2 di oggi e il Gp del Garda di domenica.



Per Gajser si tratta del terzo titolo mondiale in carriera nella MXGP dopo quelli conquistati nel 2016 e nel 2019 oltre al titolo in MX2 vinto nel 2015.