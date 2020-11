Mir si laurea Campione del Mondo

Il settimo posto al Gp della Comunità Valenciana, complice il quarto posto di Rins e la scivolata con ritiro di Quartararo, permette allo spagnolo di laurearsi campione con una gara di anticipo. A vincere al "Tormo" è stato però un super Franco Morbidelli.Una gara meravigliosa quella dell'italiano della Yamaha Petronas che sul traguardo precede la Ducati Pramac di Jack Miller, battuto dopo un maestoso duello ravvicinato nell'ultimo giro, e Pol Espagaro, 3° con una Ktm ormai stabilmente in palla. Ottavo posto per Dovizioso, 12° Valentino Rossi.Joan Mir a 23 anni 2 mesi e 14 giorni è il 7° campione più giovane: il record è di Marc Marquez (20 anni 8 mesi 24 giorni: 2013). Mir si piazza dietro a Valentino Rossi (22 anni 8 mesi 18 giorni nel 2001) e vince il suo primo titolo in MotoGP grazie ai piazzamenti, più che alle vittorie. Lo spagnolo conta infatti un successo nel Gp d'Europa, e altri sei podi, equamente suddivisi tra secondi e terzi posti