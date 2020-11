Lazio: Inzaghi ritrova Immobile: "Ora dieci sfide cruciali"

Simone Inzaghi

Il ritorno di Ciro Immobile, uscito da ieri dal tunnel delle positività al Covid. Con lui torna a disposizione anche il portiere Thomas Strakosha, ma c'è da fare i conti con la perdita di Milinkovic-Savic, risultato positivo al tampone con la Nazionale serba e con la conferma del Covid per Luiz Felipe.



Domani a Crotone, Simone Inzaghi riprende la corsa al campionato dove la vittoria manca dal 3-4 di Torino del 1 novembre scorso, quella che fu anche l'ultima apparizione in campo del bomber biancoceleste prima di essere costretto all'isolamento terminato ieri con le visite in Paideia e il primo allenamento con i compagni: "Immobile l'ho ritrovato come l'avevo lasciato, con tantissima voglia di giocare, di mettersi a disposizione della squadra - ha confermato Inzaghi - Ha lavorato un giorno e mezzo con la squadra, ma l'ho visto indiscrete condizioni. Domani deciderò l'undici migliore per come cominciare".



Immobile dovrebbe partire dall'inizio, al fianco diCorrea, perché ha dato la sua disponibilità da subito e ha unavoglia matta di tornare a fare quello che gli riesce meglio, igol per la Lazio.



Alle loro spalle, la fantasia è affidata a Luis Alberto, che come ammesso dallo stesso Inzaghi "sarà multato dalla società" per la polemica innescata contro il club dopo l'acquisto dell'aereo che porterà da subito i biancocelesti a Crotone. Anche se il tecnico non vuole privarsi della genialità del suo numero dieci: "Sotto l'aspetto personale è stata una settimana difficile per lui, penso - ha specificato Inzaghi - Sotto l'aspetto professionale ha lavorato molto bene e sono contento per lui. Sa che ha fatto una cavolata e sarà multato".



Sarà fondamentale il suo apporto, in una zona di campo che nei prossimi impegni dovrà fare a meno di Milinkovic-Savic, una delle vittime del Covid dagli impegni con le nazionali: "E'normale che ci sia un po' di malcontento. Al rientro delle nazionali in molti sono stati colpiti. È una situazione un po'anomala per tutti", ammette il tecnico laziale.



"Ma anche tanti altri miei colleghi sono nelle nostre stesse situazioni", ha precisato Inzaghi, confermando quello che era nell'aria da una settimana: "Anche Luiz Felipe ha preso il Covid due giorni dopo la partita con la Juventus".



Da domani dunque la Lazio si immerge in un tour de force in cui da qui a Natale giocherà una partita ogni tre giorni: "Siamo in un momento cruciale, ci aspettano dieci partite tutte molto impegnative. Ora si sta recuperando qualche uomo, qualche defezione ce l'abbiamo", ha aggiunto Inzaghi, che ha speso anche belle parole per il tecnico dei calabresi suo ex compagno ai tempi del Piacenza: "Stroppa è stato un personaggio molto importante per me, il primo anno in A per me ho trovato lui in quella di squadra di Materazzi. Mi aiutò, mi diede una grandissima mano. Domani lo rivedrò e sarà un piacere incontrarlo di nuovo. Gli farò di nuovo i complimenti per quanto fatto in B lo scorso anno". Buone notizie anche per il ds Igli Tare, finalmente negativo anche lui al tampone e uscito proprio oggi dall'isolamento.