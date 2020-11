Bahrain: Hamilton si conferma nelle seconde libere

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton è stato il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere del Gran del Bahrain, terz'ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2020.



Il campione del mondo della Mercedes, già leader al mattino, ha chiuso al pomeriggio con il miglior tempo in 1:28.971 precedendo di 347 millesimi Max Verstappen sulla Red Bull e di 365 millesimi il compagno di squadra Valtteri Bottas.



Quarto tempo (+0.432) per Sergio Perez (Racing Point) che precede Daniel Ricciardo (Renault) e Pierre Gasly (Alpha Tauri).



Fuori dalla top ten le due Ferrari: Sebastian Vettel chiude con il 12° tempo (+1.139), Charles Leclerc con il 14° (+1.436).



La sessione ha avuto un'interruzione per l'incidente di Alexander Albon, che con la sua Red Bull è andato a scontrarsi contro le barriere. Il pilota, fortunatamente, non ha riportato conseguenze.