Gli Azzurri dello sport ambasciatori dell'olio di oliva italiano

Grazie alla partnership Coni-Ismea-Mipaaf, anche il mondo dello sport scende in campo per promuovere uno dei prodotti simbolo della dieta mediterranea.



Sono 6 gli atleti olimpici scelti per fare da ambasciatori dell'extravergine di oliva del loro territorio: dalla schermitrice toscana Alice Volpi, due volte oro mondiale, al campione di beach volley abruzzese Paolo Nicolai, medaglia d'argento a Rio 2016. Dalla campionessa europea di pugilato campana Irma Testa al pallanotista ligure Stefano Luongo, oro ai Mondiali 2019 in Corea del Sud; e ancora dal pugliese Vito Dell'Aquila, bronzo ai mondiali di Taekwondo in Corea del Sud nel 2017 alla romana Martina Centofanti, campionessa di Ginnastica ritmica del Lazio 3 volte oro mondiale.



Sono i protagonisti di sei video promozionali da novembre sui canali social del Coni e dell'Ismea. L'iniziativa rientra nella Campagna di comunicazione istituzionale "Olio su tavola - I capolavori dell'extravergine" promossa dal Ministero delle Politiche agricole e realizzata dall'Ismea.



"Grazie al mondo dello sport - ha detto la Ministra Teresa Bellanova - alle campionesse e ai campioni che hanno scelto di essere ambasciatori e testimoni di una delle nostre eccellenze per antonomasia: l'extravergine di oliva, perché la loro eccellenza, il loro volto e la loro voce qui come altrove possono fare la differenza nelle scelte dei cittadini consumatori.



"L'Italia Team rappresenta l'eccellenza dello sport tricolore - ha detto il Presidente del Coni Giovanni Malagò - ambasciatore del nostro Paese sui palcoscenici internazionali, a partire da quello, atteso e ambito, di Tokyo 2020. Non si tratta solo di campioni che primeggiano con i risultati ma di veri testimonial del 'made in Italy'. Anche l'olio extravergine di oliva è un'eccellenza italiana ed è alla base della dieta dei nostri atleti olimpici. È, quindi, naturale per il Coni e l'Italia Team fare squadra con Ministero delle Politiche agricole e Ismea in questa campagna che promuove i nostri capolavori".