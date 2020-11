Nibali: "Futuro da ct? Non credo"

Vincenzo Nibali

"Un futuro da tecnico della Nazionale? Non credo, e' un ruolo difficile e 'politico' e non mi piace. Potrei seguire una squadra, lavorare con i giovani mi piace tanto ma per adesso non ci ho ancora pensato".



Vincenzo Nibali non sa ancora cosa fara' "da grande", di sicuro vorrebbe rimanere nel mondo del ciclismo anche se non si vede a raccogliere l'eredita' di Cassani. "La mia vittoria piu' bella? Quella del Giro, come ogni bambino cresciuto in Italia - continua lo Squalo dello Stretto, ospite della diretta Facebook organizzata da 'Aisla', Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica - Il Tour e' un palcoscenico incredibile ma il Giro e' la corsa che tutti amano".



Fra i momenti piu' difficili quello vissuto nel luglio 2018, "quando mi sono fratturato la decima vertebra per compressione. Un mese dopo sono rientrato, ho fatto la Vuelta e ho sofferto tantissimo ma non volevo mollare, sapevo che dopo sarebbe stato in discesa e cosi' e' stato".



Per quanto riguarda infine i programmi per il 2021, Nibali ancora non puo' sbilanciarsi: "Aspettiamo prima il calendario".