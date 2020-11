Palermo-Catania 1-1 nel derby di Sicilia di Serie C

Il derby di Sicilia si chiude senza vincitori. Finisce 1-1 al "Barbera" tra Palermo e Catania, nel posticipo della nona giornata del girone C di serie C.

Alla rete di Kanoute nel primo tempo risponde Pecorino nel finale di gara. Il Palermo deve rimandare l'appuntamento con la prima vittoria e il Catania torna a far punti dopo gli stop con Bari e Ternana.



Il derby tra Palermo e Catania ha riempito pagine di storia, di battaglie sul campo, di colori sugli spalti e a volte anche di episodi di violenza e qualche tragedia (Raciti nel 2007).

Questo sarà ricordato come il derby del Covid, in particolare per il Palermo decimato dai casi positivi (sette nella giornata di oggi) e in lista con soli 11 giocatori più un portiere in panchina.



Derby anomalo anche per l'assenza dei tifosi sugli spalti, tuttavia un gruppo di ultras non ha fatto mancare la propria vicinanza alla squadra, accogliendola all'arrivo allo stadio con tanto di cori, striscioni, fumogeni e gli immancabili sfottò ai cugini catanesi.



Il Palermo prova a gestire la partita, anche sul piano delle energie e la sblocca al 15' con Kanoute, lesto a ribadire in rete dopo che Martinez non riesce a trattanere il pallone sulla linea di porta. I rosanero potrebbero raddoppiare al 24' ma Saraniti tutto solo in area di rigore spara alto. Il Catania si vede solo con qualche verticalizzazione, mentre il Palermo si difende bene e nel finale di tempo si procura un'altra occasione con Valente.



Nella ripresa Catania più aggressivo e pericoloso al 13' con un colpo di testa di Pecorino. Al 36' arriva il pari proprio con Pecorino che vince il duello con Marconi e batte Pelagotti tra le proteste dei rosanero che reclamano un fallo di mani.