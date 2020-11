Valeri arbitra Napoli-Milan

Paolo Valeri

Paolo Valeri dirigera' Napoli-Milan, big match dell'8ยช giornata di Serie A, in programma domenica alle 20.45 al San Paolo.



Con il fischietto della sezione di Roma i guardalinee Giallatini e Colarossi, il quarto ufficiale di gara Doveri e gli arbitri Var Irrati e Paganessi.



Gli anticipi di sabato Crotone-Lazio (ore 15), Spezia-Atalanta (ore 18) e Juventus-Cagliari (20.45) saranno diretti rispettivamente da Sacchi di Macerata, Rapuano di Rimini e Maresca di Napoli.



La Penna di Roma dirigera' Inter-Torino in programma domenica alle 15, mentre per Roma-Parma e' stato designato Manganiello di Pinerolo.