Fonseca: "Abbiamo giocato senza coraggio"

"Non abbiamo avuto il coraggio di affrontare una squadra come il Napoli. Non abbiamo fatto niente pe fare risultato. Non eravamo i migliori del mondo e ora non siamo i peggiori. Ma non voglio trovare scuse".



Così Paulo Fonseca, tecnico della Roma al termine ella sfida persa contro il Napoli.



"Non abbiamo giocato bene, non abbiamo chiuso lo spazio tra le linee e loro sono sempre entrati. Non siamo stati mai aggressivi in difesa. Nella ripresa abbiamo iniziato meglio ma poi non siamo andati avanti. Il Napoli è una grande squadra, noi abbiamo fatto errori difensivi che hanno tolto fiducia alla squadra".



"L'ondata emotiva per la morte di Maradona? Era un giorno diverso ma dopo dovevamo pensare alla partita. Questa questione non ha influenzato la partita. Dzeko è stato fermo tanto tempo, ha giocato un po' in Romania e non sta in buone condizioni. Ma non ci sono scuse"