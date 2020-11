Serie A: Torino-Lazio 3-4

Torino-Lazio 3-4

Una Lazio mai doma vince una partita incredibile ribaltandola nel recupero per 4-3 a Torino contro i granata.



Immobile sigla il 3-3 al 95' su calcio di rigore e Caicedo al 98' su una dormita della difesa del Torino sigla il 4-3 con la panchina biancoceleste in delirio.



Un successo importantissimo per la squadra di Inzaghi e un duro colpo per quella di Giampaolo. Con questo successo la Lazio sale a 10 punti mentre il Toro resta fermo ad un punto con la panchina di Giampaolo che inizia a traballare.



La squadra di Inzaghi era partita bene, nonostante i tanti assenti, e al 15' era passata in vantaggio. Milinkovic taglia un passaggio per Muriqi in area, cross dal fondo sul palo lungo dove Patric di prima intenzione appoggia al centro per Pereira che solissimo di prima intenzione, di controbalzo, sigla l'1-0.



Il Torino risponde al 19' con Linetty che entra in area sull'ala sinistra, fa due dribbling e un tiro ravvicinato di sinistro messo in angolo da Reina. Sul corner arriva il pari granata con il brasiliano Bremer che di testa sul secondo palo infila l'angolino.



La squadra di Inzaghi reagisce e al 22' Muriqi in area serve Acerbi improvvisato terzino, cross sul secondo palo dove Patric arriva di gran carriera - solissimo - e di piatto destro mette alto un facile tap-in. Al 240 il Toro la ribalta. Belotti toccato in area, rigore che il Gallo non sbaglia battendo Reina per il 2-1.



Il pari laziale arriva ad inizio ripresa: al 48' Milinkovic effettua una finta, e tira su punizione sul palo di Sirigu che viene sorpreso e subisce il 2-2.



Al 56' è clamoroso il palo colpito da Verdi: Belotti scattato sul filo del fuorigioco mette un cross basso dove l'attaccante tocca di prima a colpo sicuro ma colpisce il legno. Passano tre minuti e il Toro si salva, al 59' il tiro di Akpa Akpro, è deviato sulla linea da Vojvoda.



Alla fine del tempo, all'87' patatrac Lazio: Hoedt fa scorrere un pallone con Lukic che dà una spallata al difensore e poi infila Reina per il 3-2.



Sembra finita, ma la Lazio ritrova energie insperate e la ribalta. Immobile va al tiro in area, rimpallo su Nkolou con la mano e la Lazio chiede un rigore, Var in azione e Chiffi accorda il penalty. Immobile dal dischetto non sbaglia e fa 3-3.



Nel recupero del recupero, al 98' accade l'incredibile: mischia in area granata, la sfera rimane ferma a un metro dalla porta e Caicedo in spaccata in mezzo a cinque giocatori del Toro è il più lesto di tutti e la mette dentro per il più incredibile dei 4-3.