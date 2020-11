Inzaghi ritrova Milinkovic

Inzaghi e Milinkovic

La Lazio di Simone Inzaghi si e' ritrovata al centro sportivo di Formello per proseguire la preparazione in vista del lunch match di domenica contro l'Udinese, in programma allo Stadio Olimpico.



Iniziale riscaldamento focalizzato sulla mobilita' articolare per tutto il gruppo che, successivamente, ha svolto delle esercitazioni tecniche incentrate sulla trasmissione della sfera e sul possesso palla.



Buone notizie per il tecnico biancoceleste che ha ritrovato Milinkovic Savic, guarito dal Covid-19.



Il centrocampista serbo ieri ha svolto le visite mediche di idoneita' in Paideia ed oggi e' tornato ad allenarsi con i compagni.



Quasi sicuramente sara' a disposizione per la gara di domenica contro i bianconeri. Si e' rivisto anche Escalante che in Lazio-Bologna era rimasto ai box per il secondo infortunio della stagione, mentre Muriqi deve fare i conti con un nuovo problema muscolare.



Il kosovaro avrebbe riportato uno stiramento negli ultimi dieci minuti del match di Champions contro lo Zenit: si parla di lesione di primo grado e uno stop di almeno quindici giorni. Luiz Felipe, apparso a bordo campo a fine sgambata, ha svolto solo del lavoro differenziato. Domani Immobile e compagni torneranno a Formello per una seduta mattutina.