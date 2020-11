Juve-Lazio a Massa

Sara' Davide Massa a dirigere Lazio-Juventus, lunch-match in programma domenica alle 12.30 e valido per la 7ª giornata del campionato di Serie A.



Con il fischietto di Imperia gli assistenti Meli e Alassio, il quarto uomo Sacchi e gli addetti Var Mazzoleni e Cecconi.



La sfida tra Atalanta-Inter, in programma domenica alle 15, verra' diretta da Daniele Doveri di Roma. Con lui i guardalinee Longo e Del Giovane, il quarto ufficiale di gara Ghersini, il Var Mariani e l'Avar Bindoni.



Il match della capolista Milan, domenica sera alle 20.45 contro il Verona, sara' arbitrato da Marco Guida di Torre Annunziata.