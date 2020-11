Irrati arbitra Sassuolo-Inter, Milan-Fiorentina ad Abisso

Irrati

Sarà Massimiliano Irrati a dirigere Sassuolo-Inter, anticipo della 9ª giornata di Serie A in programma sabato alle 15. Con il fischietto di Pistoia ci saranno i guardalinee Fiorito e Baccini, il quarto ufficiale di gara Ghersini e gli arbitri Var Chiffi e Valeriani.



Pasqua di Tivoli, invece, dirigerà l'anticipo delle 18 tra Benevento e Juventus, mentre Massa di Imperia fischierà in Atalanta-Verona delle 20.45.



Domenica la capolista Milan riceve la Fiorentina a San Siro, a dirigere il match sarà Rosario Abisso di Palermo con Lo Cicero e Tolfo come assistenti, Fourneau quarto uomo, Mazzoleni e Di Iorio rispettivamente Var e Avar.



Napoli-Roma, posticipo delle 20.45, è stata affidata a Marco Di Bello di Brindisi. Con lui i guardalinee Tegoni e Binfoni, il quarto ufficiale di gara Manganiello e gli arbitri Var Calvarese e Peretti.



SERIE A - 9ª GIORNATA



Sassuolo - Inter (28/11, ore 15) arbitro: Irrati di Pistoia (Fiorito-Baccini)

Benevento - Juventus (28/11, ore 18) arbitro: Pasqua di Tivoli (Bottegoni-Lombardo)

Atalanta - Verona (28/11, ore 20.45) arbitro: Massa di Imperia (Imperiale-Tardino)

Lazio - Udinese (ore 12.30) arbitro: Aureliano di Bologna (Carbone-Pagnotta)

Bologna - Crotone arbitro: Serra di Torino (Mondin-Dei Giudici)

Milan - Fiorentina arbitro: Abisso di Palermo (Lo Cicero-Tolfo)

Cagliari - Spezia (ore 18) arbitro: Marini di Roma (Pagliardini-Vono)

Napoli - Roma (ore 20.45) arbitro: Di Bello di Brindisi (Tegoni-Bindoni)

Torino - Sampdoria (30/11, ore 18.30) arbitro: Doveri di Roma (Paganessi-Raspollini)

Genoa - Parma (30/11, ore 20.45) arbitro: Mariani di Aprilia (Prenna-Villa)