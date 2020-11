Crotone-Lazio al momento confermata

La violentissima pioggia che si e' abbattuta sulla citta' di Crotone, provocando gravi allagamenti e danni molto ingenti, non dovrebbe influire sulla disputa dell'incontro tra Crotone e Lazio.



Al momento, dunque, se non riprendera' a piovere con la violenza della scorsa notte la partita si gioca.



Un primo sopralluogo all'Ezio Scida ha mostrato un terreno di gioco in buone condizioni, che sembra aver smaltito l'enorme quantita' d'acqua caduta stamattina all'alba sulla citta'.



La pioggia e' stata sostituita da raffiche di vento molto forti e un peggioramento delle condizioni meteo e' previsto per meta' pomeriggio, ma al momento non ci sono ragioni che consiglino un rinvio del match, tanto piu' che si gioca a porte chiuse.



Altra storia per il resto della citta', piegata da un'alluvione che ha fatto finire interi quartieri sotto un metro e mezzo d'acqua e fango. Al momento non si hanno notizie di feriti, ma i danni sono ingentissimi.