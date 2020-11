Javier Mascherano annuncia ritiro a 36 anni

Maschrano si ritira a 36 anni

Il centrocampista argentino Javier Mascherano ha annunciato il ritiro dal calcio giocato dopo la sconfitta dell'Estudiantes, la sua squadra attuale, contro l'Argentinos Juniors (0-1).

“Voglio annunciare che oggi mi ritiro dal calcio giocato. Voglio ringraziare questo club che mi ha dato l'opportunità di finire la carriera in Argentina”, ha detto il 36enne ex giocatore del Barcellona in conferenza stampa.



Cresciuto calcisticamente nel River Plate, Mascherano ha giocato per due anni nel Corinthians in Brasile prima di fare il salto in Europa, in particolare nel West Ham per poi essere ingaggiato dal Liverpool di Rafa Benítez.



Mascherano ha quindi giocato per il Barcellona dal 2010 al 2018 vincendo 5 Campionati spagnoli, 5 Coppe del Re, 3 Supercoppe spagnole, 2 Champions League, 2 Supercoppe europee e 2 Moppe del mondo per club. A gennaio 2018, Mascherano ha chiesto di essere trasferito all'Hebei China Fortune.



Da lì il passaggio all'Estudiantes un anno fa, anche se a causa della pandemia ha potuto giocare solo 11 partite.