Lo psicologo: "Maradona sta bene, ma ha bisogno della famiglia"

Diego Armando Maradona

Lo psicologo di Diego Maradona, il dottore Diego Diaz, ha detto che l'ex campione argentino è in condizioni stabili in una clinica privata dove si sta riprendendo da un intervento chirurgico per rimuovere un ematoma subdurale, un accumulo di sangue tra il cranio e il cervello.



Diaz, che si prende cura di Maradona durante la sua permanenza presso la clinica privata Olivos, martedì ha detto che il campione del Mondo 1986 ha bisogno di medici, terapie e "fondamentalmente supporto familiare".



Diaz ha spiegato che Maradona, nonostante sia l'eroe sportivo nazionale in Argentina, soffre degli gli stessi problemi di salute di altre persone.



"Diego Maradona, in certe questioni, è proprio come tutti gli altri... con gli stessi limiti, difficoltà e vantaggi che ha ogni essere umano", ha detto Diaz all'Associated Press in un'intervista.



"L'importante oggi è che sia stabilizzato, che sia controllato in termini di gestione farmacologica, livelli di cibo e riposo".



Il professor Diaz ha quindi spiegato che per una completa ripresa saranno fondamentali il supporto "di aiuti terapeutici, degli infermieri, di un team interdisciplinare e, fondamentalmente, della sua famiglia".



Intanto il dottor Lepolodo Luque, il neurologo che ha operato Diego, ha detto a radio La Red che sarà trasferito in una casa di cura nel nord di Buenos Aires, vicino alle sue figlie più grandi Dalma e Giannina.



Ciò significa che per ora non sarà in grado di allenare la squadra di prima divisione del Gimnasia ed Esgrima. "È un paziente che vive agli estremi", ha detto Luque, aggiungendo che Maradona potrebbe porre fine a stress potenzialmente dannosi per la sua salute, ma l'ex star di Boca Juniors, Barcellona e Napoli è convinto che debba continuare a lavorare.



Luque ha detto che Maradona, che ha avuto problemi di dipendenza in passato, ha ridotto l'assunzione di alcol, ma anche piccole quantità potrebbero avere effetti negativi in combinazione con i farmaci di cui ha bisogno per il suo recupero.