Morto Diop: fu stella del Senegal ai Mondiali 2002

Un'altra brutta notizia per il mondo del calcio in questo 2020.



E' morto per una malattia che aveva contratto da qualche tempo Papa Bouba Diop, ex calciatore di Neuchatel Xamax, Grasshopper, Lens, Fulham, Portsmouth e West Ham, ma soprattutto stella del Senegal che fece benissimo ai Mondiali del 2002, in cui la nazionale africana arrivò fino ai quarti di finale dove perse di misura (1-0) contro la Turchia.



Papa Diop, che a gennaio avrebbe compiuto 43 anni, viene però ricordato soprattutto per la rete che segnò alla Francia campione in carica nel match inaugurale di quel torneo, a Seul, quando il Senegal si impose a sorpresa.



Sempre nel 2002, Papa Diop fu tra coloro che ottennero la 'nomination' per il Pallone d'Oro.