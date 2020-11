Qatar 2022, Infantino: "Saranno i Mondiali migliori di sempre"

"Qatar 2020 sarà una Coppa del Mondo indimenticabile". Lo ha detto il presidente della FIFA Gianni Infantino a due anni esatti dal via dei Mondiali del 2022. Sarà la prima edizione del torneo che si terrà in Medio Oriente e nel mondo arabo, un'esperienza che l'organo di governo del calcio mondiale definisce "unica" sul proprio sito internet. Tra i tanti tratti distintivi, i tifosi avranno la possibilità di assistere a più di una partita al giorno durante la fase a gironi, che sarà caratterizzata da un programma entusiasmante con quattro partite giornaliere in stadi tutti molto vicini. Le infrastrutture pianificate per l'evento hanno raggiunto il 90% di completamento, con i tre stadi che sono già stati realizzati - Khalifa International, Al Janoub e Education City - che hanno ospitato in sicurezza più di 100 partite nel 2020 nonostante la pandemia COVID-19. Altre tre sedi del torneo sono in via di completamento: Al Rayyan, Al Bayt e Al Thumama. I lavori principali nei restanti due stadi - Ras Abu Aboud e Lusail - dovrebbero essere completati nel 2021.



“Il 2020 è stato sicuramente un anno impegnativo per il mondo intero e il calcio non ha fatto eccezione. Nonostante le difficoltà, negli ultimi mesi sono stati compiuti progressi costanti, dimostrando ancora una volta il forte e continuo impegno del Qatar - sotto la guida dell'Emiro, che personalmente ringrazio - a ospitare un'indimenticabile Coppa del Mondo FIFA tra due anni, che senza dubbio costruirà un'eredità che andrà oltre il 2022", ha dichiarato il presidente della FIFA Gianni Infantino. Anche le altre infrastrutture necessarie procedono a un ritmo rapido, inclusa la modernissima metropolitana di Doha - che è stata utilizzata con successo dai tifosi durante il Mondiale per Club FIFA 2019 - nuove strade e l'espansione dell'Hamad International Airport, che prevede di accogliere più di 50 milioni di visitatori all'anno entro il 2022.



"Oltre alle importantissime riforme del lavoro recentemente annunciate dal governo, sono stati compiuti progressi anche nella costruzione degli stadi, insieme all'implementazione di misure rigorose per proteggere la salute dei lavoratori", ha dichiarato ancora Infantino. "Durante la mia breve visita a Doha di poche settimane fa, ho assistito in prima persona a quanto siano avanzati i preparativi e attendo con fiducia Qatar 2022, per l'impatto trasformativo che sta già avendo sul paese e sulla regione - ha aggiunto - per un'esperienza unica che fornirà ai tifosi di tutto il mondo e, naturalmente, per assistere alla migliore Coppa del mondo di sempre". Dal canto suo l'emiro Hassan Al Thawadi, Segretario Generale del Supreme Committee for Delivery & Legacy, ha aggiunto: “Questa è una Coppa del Mondo FIFA incredibilmente importante per il Qatar, la regione e il mondo. Qatar 2022 introdurrà per la prima volta milioni di persone in Medio Oriente e nel mondo arabo e contribuirà a promuovere una maggiore comprensione e ad abbattere gli stereotipi che le persone possono avere sul nostro paese e della nostra regione".



"Siamo molto entusiasti di dare il benvenuto al mondo nel 2022 ", ha aggiunto il dirigente qatariota. Il Qatar ospiterà la versione più compatta della Coppa del Mondo FIFA nei tempi moderni. Tutti gli stadi sono vicini l'uno all'altro e saranno collegati da un'infrastruttura di trasporto ultramoderna, il che significa tempi di percorrenza brevi per tifosi, giocatori e media. I visitatori potranno rimanere in un luogo per tutto il torneo e non saranno tenuti a prendere alcun volo interno. La distanza più lunga tra gli stadi è di 75 km (da Al Bayt ad Al Janoub), mentre la più breve è di soli 5 km (da Education City ad Al Rayyan). A luglio, è stato confermato che la partita di apertura si giocherà nello splendido stadio Al Bayt, 60.000 posti progettato per assomigliare a una tenda tradizionale utilizzata nel mondo arabo. La finale andrà in scena al Lusail Stadium, con una capienza di 80.000 posti, il 18 dicembre 2022 - Giornata nazionale del Qatar, che è un giorno festivo.