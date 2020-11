Il Mondiale per club slitta a febbraio

Mondiale per club

La Coppa del Mondo per club di calcio in Qatar si svolgerà dall'1 all'11 febbraio 2021 e non a dicembre come era stato previsto inizialmente.



Lo slittamento è dovuto al covid19 che ha ritardato la conclusione dei tornei continentali per club che danno l'accesso alla competizione.



Attualmente l'unico continente che ha concluso la propria Champions League è l'Europa, con il Bayern Monaco pronto a giocarsi il mondiale.



La Coppa d'Asia si chiuderà con la finale del 19 dicembre:sono già qualificati gli iraniani del Persepoli che hanno battuto in semifinale i sauditi dell'Al Nassr, mentre per l'altra finalista si deve attendere ancora la fine di alcuni gironi e la fase di eliminazione diretta.



In Africa invece manca solo la finale che si giocherà il 27 novembre e sarà un derby egiziano tra lo Zamalek, club di Giza, e l'Al Ahli, squadra del Cairo.



In Sudamerica la Coppa Libertadores è agli ottavi di finale e si concluderà per fine gennaio, mentre a fine dicembre si chiude la Champions League del Centro e Nordamerica.



La Champions League dell'Oceania è stata annullata a causa del virus e la Fifa deciderà a chi assegnare il posto nel torneo mondiale.