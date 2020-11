Kessié e Ibra espugnano il Friuli

Il gol dello svedese nel finale di gara della Dacia Arena, vale 3 punti pesantissimi per la formazione di Pioli, che continua a volare in vetta alla classifica.Ai friulani non basta una buona prova di carattere e il rigore di De Paul, che aveva ristabilito l'equilibrio dopo il vantaggio di Kessie. I rossoneri ci mettono appunto 18 minuti a sbloccare le marcature, grazie al piattone vincente proprio di Kessie su assist di Ibrahimovic, bravo ad addomesticare in area servendo poi al compagno una palla d'oro.Nonostante il vantaggio ospite, i friulani non rinunciano al proprio gioco costruendo con pazienza qualche trama interessante, seppur negli ultimi 16 metri manchi qualcosa in termini di freddezza. L'episodio che rimette in gara l'Udinese arriva ad inizio ripresa: Romagnoli sgambetta Pussetto in area, Di Bello fischia il penalty tra le proteste rossonere, poi e' De Paul glaciale nel firmare l'1-1.Il Milan non ci sta e prova a gettarsi con veemenza all'attacco per tornare avanti, ma non si vedono grandi occasioni da gol. Allora all'83esimo ci pensa Ibrahimovic a trovare nella 'spazzatura' la rete decisiva, volando in cielo e disegnando l'acrobazia che sorprende Musso e tutta l'Udinese.