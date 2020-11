L'ultimo saluto a Diego

Insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto.



Queste le cause della morte di Diego Armando Maradona secondo quanto riportato da La Nacion che riferisce dell'esito preliminare dell'autopsia effettuata presso l'ospedale San Fernando di Buenos Aires.



Il Pibe de Oro e' deceduto intorno alle 12 argentine di ieri.



Il feretro di Diego Armando Maradona alla Casa Rosada, il palazzo presidenziale di Buenos Aires immediatamente messo a disposizione dal presidente argentino Alberto Fernandez e dove 10 anni fa il popolo diede l'ultimo saluto all'ex leader del Paese, Nestor Kirchner.



Seguendo un protocollo di misure anti-Covid, la camera ardente sara' aperta dalle 6 (le 10 in Italia) alle 16 di Buenos Aires, ma gia' all'alba, riferisce il Clarin, in una cerimonia privata i familiari (Claudia Villafane e le figlie Dalma e Gianinna le prime ad arrivare) e gli amici piu' stretti hanno fatto visita al feretro del Pibe de Oro.



Presenti Carlos Tevez, Martin Palermo, l'ex agente Guillermo Coppola e molti dei campioni del mondo del 1986 come Sergio Batista, Jorge Burruchaga, Ricardo Giusti e altri che hanno voluto salutare "il capitano". Presente anche lo storico massaggiatore dell'Albiceleste, Victor Galindez, e il presidente federale Chiqui Tapia.



Il primo ad arrivare, secondo il Clarin, il portiere dell'Argentina vice-campione del mondo del 1990, Sergio Goycochea.



L'apertura della camera ardente al pubblico, per volere della famiglia, sara' di breve durata, dalle 6 alle 16 e non di 48 ore come si pensava nelle prime ore dopo la morte del "Diez".