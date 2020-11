Reina: "La Lazio non molla mai"

Pepe Reina

"Partite come quella con la Juve sono particolarmente difficili anche per le assenze di tanti giocatori, ma questa squadra non molla mai".



Cosi' il portiere della Lazio Pepe Reina in un'intervista rilasciata a Cadena Ser.



Lo spagnolo affronta tanti argomenti e sceglie un giocatore che lo ha particolarmente impressionato negli ultimi anni. "Io sono calcisticamente innamorato di Zielinski. E' un calciatore da Real Madrid o da Barcellona. E' un fuoriclasse", dice Reina che ha avuto il polacco come compagno al Napoli e che quest'estate ha scelto la Lazio nonostante avesse richieste anche dalla Spagna.



"Nessuna si e' concretizzata perche' nel nostro calcio un giocatori di 38 anni viene considerato troppo grande, in Italia c'e' piu' rispetto".



Detto che sa di doversi preparare psicologicamente al giorno del ritiro e che prendera' il patentino da allenatore, Reina spiega che negli ultimi anni aver accettato l'idea di poter giocare meno lo ha aiutato.



"Ci sono calciatori che si ritirano giocando la finale di un Mondiale come Zidane, io sono andato al Milan e ho fatto panchina, poi ho vissuto una stagione di grandi soddisfazioni giocando nell'Aston Villa, adesso sono nella Lazio dove so che non potro' giocare tutte le partite, ma e' un qualcosa che accetto".



"Inzaghi e' stato chiaro con me, queste sono stagioni particolari con tante partite e bisogna farsi trovare sempre pronti come e' successo in queste ultime settimane", ha aggiunto Reina che, dopo aver detto che a "a Roma ti parlano del derby diversi giorni prima che arrivi", ammette che l'eta' ha un peso nel recupero e negli allenamenti e che ripensando a una carriera, la sua "lunga un ventennio", non ha dubbi nel parlare di "anni meravigliosi, se mi guardo indietro mi sento fortunato". Ha lavorato al fianco di tanti grandi portieri: "Difficile sceglierne uno, Casillas e' quello che e' stato piu' regolare dimostrando tutto il suo valore, ma sono stato al fianco anche di Neuer, Donnarumma, Valdes e ho imparato qualcosa da tutti".