Lesione alla coscia destra: almeno 10 giorni di stop per Ramsey

Aaron Ramsey

Brutte notizie per la Juventus. Aaron Ramsey, uscito all'inizio della ripresa della gara di Budapest contro il Ferencvaros per infortunio, è stato sottoposto in mattinata a esami presso il J|Medical, che hanno evidenziato "una lesione di basso grado a carico del muscolo retto femorale della coscia destra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato".



Il centrocampista gallese salterà sicuramente la sfida di domenica contro la Lazio e potrà essere a disposizione di Pirlo dopo la sosta per le nazionali.