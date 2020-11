Covid: nuovo tampone Immobile positivo

L'incubo per Ciro Immobile non è ancora finito. L'attaccante della Lazio è stato costretto ad annullare la visita di idoneità in clinica Paideia a causa della positività riscontrata al nuovo tampone Covid.



La visita era programmata dopo che il primo tampone ieri aveva dato esito negativo. A seguito della nuova positività il giocatore è stato costretto a rimanere in isolamento: il test effettuato ieri aveva dato invece esito negativo.