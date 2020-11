Gravina: "Protocollo severo, basta solo applicarlo"

Gabriele Gravina

"Come rendere omogeneo il protocollo? Basta leggerlo e applicarlo, se qualcuno lo applica in maniera difforme viene deferito. Questo e' gia' successo in passato, funziona anche per la Lazio in questo momento anche se non entro nel merito dell'indagine che vedremo come andra' a finire".



Cosi Gabriele Gravina, presidente Figc, a margine del Consiglio federale.



"Il nostro protocollo e' uno dei piu' severi a livello internazionale. L'indice di contagio da noi e' dello 0,5 per mille rispetto al 16-17%% degli altri paesi. Se ci sono positivi significa che funziona, non possiamo pretendere che si arrivi al contagio zero".



"Sono preoccupato per il mancato coordinamento di alcune Asl, perche' la mancata disponibilita' di calciatori a livello internazionale comporta delle sanzioni. Ci siamo mossi con i ministri competenti. L'Italia, da questo punto di vista, non sta facendo una bella figura a livello internazionale".



"Non e' semplice avere pressioni da altre federazioni - ha sottolineato il n.1 della Federcalcio - nel momento in cui dovremmo dare un segnale di partecipazione, siamo l'unica federazione in Europa che ha problemi di questo tipo".



Gravina ha informato il Consiglio sull'intensificarsi delle relazioni intercorse con le istituzioni al fine di uniformare le procedure. La mancanza di uniformita', infatti, reca un danno evidente all'attivita' complessiva del calcio italiano - si legge nel comunicato della Figc - che espone peraltro il Paese a evidenti criticita' nei rapporti con le altre federazioni. Il presidente ha inoltre sottolineato gli sforzi sostenuti dalla Figc e dai club per garantire la massima sicurezza per gli atleti e tutti gli addetti ai lavori nella disputa delle gare internazionali programmate nei primi tre mesi dell'attuale stagione sportiva.



"Esiste un piano B e anche un piano C. Li teniamo per noi, ci sono confronti costanti con le diverse leghe e ipotesi alternative in base alle possibilita' che ci presenterebbe il calendario. Siamo in emergenza - ha detto il n.1 della Federcalcio al termine del consiglio odierno - la riflessione che bisogna fare e' cercare di essere preparati a fronteggiare momenti piu' critici all'orizzonte, anche se l'ottimismo deve esserci sempre nella nostra programmazione. Il problema a quel punto non sarebbe solo il calcio".



"E' un momento di grande difficolta' per il calcio, soprattutto quello di base, che ha avuto dei ristori, anche se secondo noi siamo ancora lontani dai riconoscimenti obiettivi che merita il calcio per la sua dimensione. Portiamo a budget una variazione positiva. Abbiamo vinto una scommessa. Se la Figc ha potuto erogare 38 milioni di euro alle sue componenti abbiamo raggiunto un obiettivo importante senza andare a intaccare proprie risorse", ha concluso Gravina.