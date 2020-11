La Procura smentisce: "Nessun risultato dai tamponi della Lazio"

agenzia di stampa Ansa che aveva anticipato l'esito delle analisi

Secondo le indiscrezioni sarebbe stata confermata la negatività nei test su Immobile e Leiva, mentre il portiere Strakosha sarebbe risultato positivo.La Procura invece avrebbe smentito, dichiarando che al momento non ci sono nè risultati ufficiali e né valutazioni ufficiose sui 95 tamponi dei giocatori della Lazio sequestrati nel laboratorio Futura Diagnostica e riprocessati ieri presso l'ospedale Moscati.A conferma di ciò è stato specificato che ogni tampone viene identificato con un codice a barre che garantisce l'anonimato; e per questo, fino a quando il lavoro non viene completato, è impossibile associare il risultato del test a un nome specifico.