I medici della Lazio ascoltati in Procura

Ivo Pulcini

Dopo due richieste di rinvio, questo pomeriggio il responsabile medico della Lazio, Ivo Pulcini, e il responsabile sanitario, Fabio Rodia, sono stati ascoltati dalla Procura Federale della Figc in merito al caso dei tamponi sospetti, sui quali indaga anche la Procura di Avellino, e al rispetto del protocollo della Federcalcio, da parte del club biancoceleste, per il contenimento del contagio da Covid-19.



L'udienza e' iniziata intorno alle 16.30 e si e' conclusa poco prima delle 18.00, dopo quasi un'ora e mezza di audizione.



I due responsabili sanitari, accompagnati dall'avvocato della societa' Gian Michele Gentile, sono stati ascoltati dai due sostituti procuratori Ricciardi e Scarpa, con la presenza, da remoto, del procuratore federale Giuseppe Chine'.



In attesa di riscontri dalla giustizia sportiva, intanto, slitta la consegna della perizia, prevista tra domani e sabato, sui 95 tamponi effettuati lo scorso 6 novembre dal centro Futura Diagnostica di Avellino e riprocessati dall'ospedale Moscati di Napoli.



Il club si e' detto tranquillo e soddisfatto dell'incontro cordiale avuto con la Procura Figc, alla quale ha fornito chiarimenti su quanto accaduto.



Nel frattempo, Immobile si sottoporra' a un nuovo tampone che, se dovesse risultare negativo, gli permetterebbe di raggiungere il ritiro della Nazionale per la doppia sfida di Nations League contro Polonia e Bosnia.



Intanto, questa mattina, la Lazio di Simone Inzaghi si e' ritrovata al centro sportivo di Formello. Gli uomini a disposizione dell'allenatore piacentino hanno effettuato un'iniziale attivazione con seguenti esercitazioni sulla mobilita'.



Dopo il riscaldamento, i biancocelesti hanno proseguito con dei torelli e possesso palla. La seduta, infine, e' terminata con una partitella a campo ridotto. Ancora riposo per Luiz Felipe e Reina che hanno svolto solo del lavoro in palestra. F



inalmente, pero', la Lazio riabbraccia Lulic. Il capitano biancoceleste, fermatosi il 5 febbraio scorso nel match contro l'Hellas Verona, e' tornato ad allenarsi a pieno ritmo.



Dopo essersi sottoposto ad un doppio intervento alla caviglia, tanta fisioterapia e lavoro individuale, ora torna a vedere la luce in fondo al tunnel. Il tecnico biancoceleste starebbe gia' valutando le date di un suo possibile impiego.



Resta difficile immaginarlo in campo al rientro dalla sosta contro il Crotone, ma l'occasione giusta potrebbe essere il match contro l'Udinese del 29 novembre o quello con l'Hellas Verona del 13 dicembre.