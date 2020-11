Empoli-Brescia 3-0 a tavolino, toscani agli ottavi

Empoli

Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Alessandro Zampone, ha inflitto la sconfitta a tavolino al Brescia, decretando la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia dell'Empoli (i toscani affronteranno il Napoli).



Questa la motivazione: "Il giudice sportivo, rilevato che dal referto arbitrale si evince che la gara non si รจ disputata a causa della mancata presentazione del Brescia; delibera di sanzionare il Brescia con la perdita della gara con il punteggio di 0-3".



Il club lombardo ha rinunciato alla trasferta in Toscana per la presenza di alcuni positivi al Covid-19 nel gruppo squadra.



Dopo le gare valide per il quarto turno eliminatorio di Coppa Italia, cinque i giocatori squalificati per un turno.



Si tratta di: Sansone (Bologna), Pulgar (Fiorentina), Armellino (Monza), Adrien Silva (Sampdoria) e Okoli (Spal).