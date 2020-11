Laboratorio Uefa spiega: "Non decidiamo noi chi gioca e chi no"

Laboratorio Covid

"Non vogliamo entrare nel merito, abbiamo specificato la positività, poi se far giocare un calciatore o meno non dipende da noi ma dallo staff medico della società in questione. Di certo alla Lazio non sono sprovveduti, sanno quel che fanno".



Lo ha detto Massimiliano Taccone, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Futura Diagnostica di Avellino, laboratorio appartenente alla famiglia dell’ex patron dell’Us Avellino 1912 Walter Taccone, che svolge le analisi per conto della UEFA.



Taccone ha provato a spiegare cosa è accaduto nel caso dei tamponi della Lazio nelle ultime due partite di Champions League: "A differenza della stragrande maggioranza dei laboratori, noi analizziamo 3 geni e non soltanto i 2 geni classici. Tra questi 3, c’è un gene della famiglia coronavirus che non è però specifico del covid-19. Dunque, con i nostri laboratori, segnalammo il gene positivo, ma questo non è un gene che infetta".



Infine Taccone racconta un retroscena: “Tutto questo era già successo per un’altra partita di un paio di settimane fa, dove coinvolto vi era un altro calciatore. Il laboratorio della UEFA rifece il tampone e anche lì confermarono il nostro risultato. Adesso credo sia successa la stessa cosa, semplicemente con un eco mediatico maggiore“.



"Tutti i calciatori della Lazio scesi in campo domenica a Torino sono risultati negativi ai tamponi effettuati nei due giorni precedenti, il 30 e 31 ottobre. Nei successivi test effettuati lunedi' 2 novembre un solo calciatore ha riportato una bassa carica virale relativa al gene N, che è un gene non specifico del Covid ma appartenente alla famiglia piu' generica dei Coronavirus. Mentre gli altri due dei tre che non sono partiti per San Pietroburgo, e che peri laboratori Uefa sono positivi, ai nostri esami sono del tutto negativi al Covid".



"Non mi permetterei mai di mettere in discussione il lavoro dei laboratori Uefa - precisa Taccone - ma non e' la prima volta che i risultati non coincidono. E comunque faccio presente che parliamo di una discordanza su 2 dei 122 tamponi che abbiamo eseguito lunedì sul gruppo Lazio. Gia' prima della gara di Champions col Borussia del 20 ottobre - ricorda Tampone - c'è stato un caso di presunta positività (negativo per noi) rispetto al quale l'Uefa ha rivisto il proprio giudizio dopo aver rifatto l'esame. Pensiamo possa essere successa la stessa cosa per questi due giocatori che a noi risultano negativi e a loro positivi. Su numeri cosi' grandi puo' succedere. Per quello che ci consta - conclude Taccone - la Lazio ha rispettato i protocolli alla lettera".