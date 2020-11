Milano implacabile

Basket Serie A: vittorie per Milano, Venezia, Virtus e Sassari

La sesta giornata del campionato di Serie A vede sorridere l'Olimpia Milano che si dimostra implacabile in questo avvio di stagione.



L'Armani Exchange si affida alle solite certezze per avere la meglio sulla Dolomiti Energia Trentino con lo score di 82-75. L'ultimo quarto e' decisivo per i lombardi che possono contare sui 24 punti personali di Shavon Shields e alla solida prova di Michael Roll. Olimpia che con il 6 su 6 vola a quota 12 punti in classifica, sempre piu' in testa.



Perde terreno l'Umana Reyer Venezia che viene sorpresa piuttosto nettamente dalla Virtus Segafredo Bologna (68-83). Orrendo ultimo quarto del club lagunare, a referto con soli 6 punti. Prestazione di squadra convincente per le Vu Nere, supportate da un buon Milos Teodosic.



Venezia viene agganciata dal Banco di Sardegna Sassari a quota 8. Gli uomini di coach Pozzecco fanno segnare un numero a tre cifre sul tabellone al momento della sirena, rifilando un netto 104-82 all'Openjobmetis Varese. Luis Scola (33 punti personali) e' incontenibile tra le fila degli ospiti, ma non basta per muovere una classifica che comincia a stridere.



La Virtus Roma si prende la sfida con la Germani Brescia per 64-70. Luca Campogrande ne segna 19, mentre Baldasso come suo solito va in doppia cifra (10) con pochi canestri ma importanti.



Finisce ai supplementari invece il match combattuto tra Pesaro e la Vanoli Cremona con Massenat e compagni a far la differenza nel primo e unico overtime per 19-7 (95-83 lo score finale).



Serata odierna che si chiude con l'affermazione dell'Happy Casa Brindisi sulla Fortitudo Bologna (100-74) che rimane fanalino di coda assieme a Treviso con solo una vittoria a referto.



Sono due infine le partite rinviate per quello che riguarda il sesto turno del massimo campionato italiano. Acqua San Bernardo Cantu'-Allianz Pallacanestro Trieste non si e' giocata questo weekend: i padroni di casa avevano gia' comunicato l'interruzione dell'attivita' per le positivita' fatte segnare negli scorsi giorni.



Niente da fare anche per la contesa tra Reggio Emilia e la De' Longhi Treviso, dopo che un "alto numero di positivita' al Covid-19" e' stato diagnosticato questa mattina con conseguente rinvio della gara a data da destinarsi.