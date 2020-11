Il derby di Bologna nella nona giornata

Covid fra basket e calcio in Italia

Nona giornata di andata della regular-season di Serie A ridotta nel programma a causa della pandemia di Covid-19.



Due le sfide rinviate a data da destinarsi: Vanoli Cremona-Banco di Sardegna Sassari e Allianz Trieste-De'Longhi Treviso.



Domani dunque niente anticipi, si scende in campo domenica con sei incontri che promettono spettacolo ed emozioni.



L'A|X Armani Exchange Milano, capolista solitaria in qualita' di unica imbattuta del torneo, sfida (palla a due alle ore 16.00) l'Umana Reyer Venezia, terza in graduatoria e ultima ad aver vinto lo scudetto, visto che la passata stagione, a causa del nuovo Coronavirus, non e' riuscita ad arrivare a naturale conclusione.



Sono 94 i precedenti tra i due quintetti, con le ex scarpette rosse, guidate da Messina, in vnataggio per 71-23. Ma, al di la' di ogni discorso tecnico, a spiccare e' il derby di 'Basket City' tra le due bolognesi, la Fortitudo Lavoropiu' e la Virtus Segafredo (ore 18).



Tra le due formazioni felsinee andra' in scena il 107esimo faccia a faccia della loro storia, con le Vu Nere avanti per 60-46. Banks e' a 14 punti da quota 3000 in Serie A.



L'altra classica della domenica e' quella che mette di fronte l'Acqua S.Bernardo Cantu' e la Virtus Roma (ore 17): le due squadre rinnoveranno la loro rivalita' per la 93esima volta (i capitolini conducono nei testa a testa per 50-42).



Aperto ad ogni soluzione anche l'incontro del posticipo televisivo tra la Carpegna Prosciutto Pesaro e la UnaHotels Reggio Emilia (ore 20.45, diretta Raisport), con l'inedita sfida tra i coach Repesa e Martino, mentre la seconda della classe, la Happy Casa Brindisi, riceve la Germani Brescia per consolidare il proprio ruolo di anti-Milano (ore 19.30).



Esposito e' alla sua gara numero 30 sulla panchina della 'Leonessa'. Impegno casalingo, infine, per la Dolomiti Energia Trentino, che attende una Openjobmetis Varese sempre ostica (ore 19) anche se priva di Jones, fuori per la rottura del tendine d'Achille della gamba sinistra.