Milano batte anche Venezia

L'Olimpia Milano si aggiudica lo scontro diretto contro l'Umana Reyer Venezia e allunga in classifica.



Ennesima vittoria, la nona su altrettante uscite per l'Armani Exchange che si conferma imbattuta e al comando delle operazioni a quota 18 punti. I lombardi rimontano il club lagunare, avanti nel primo quarto ma incapace di reggere l'intensita' degli avversari.



Nel secondo tempo Brooks e compagni prendono il largo e chiudono con lo score di 86-72. Decisivi i 20 punti pesantissimi arrivati dalle mani di Zach LeDay, oltre ai 16 di Delaney. Fotu brilla con 25 punti personali ma non basta a Venezia.



Non sbaglia invece l'Happy Casa Brindisi che regge il passo della capolista rimanendo a -2. I pugliesi la spuntano contro la Germani Brescia (74-71) in una partita forse piu' lottata del previsto. Al PalaPentassuglia i padroni di casa rimangono al comando per quasi tutto il corso del match, seppur di misura: prezioso l'apporto offensivo del solito Harrison, mentre va in doppia cifra anche Nick Perkins con 15 sigilli.La squadra di Luca Vitali rimane ancorata al penultimo posto, appena davanti alla Fortitudo.



Fortitudo Bologna che incassa l'ennesimo ko stagionale nel derby contro la Virtus Segafredo (71-91). Alla Unipol Arena gli ospiti si affidano ad Alessandro Pajola e alla certezza griffata Teodosic. Non bastano agli uomini di Sacchetti i 20 punti di Saunders.



Supera quota 100 Cantu' che fissa lo score sul 101-85 contro la Virtus Roma, altra squadra coinvolta nella bagarre salvezza. Tommaso Baldasso come al solito fa il suo, ma a nulla serve nell'economia del risultato finale. L'Acqua San Bernardo ottiene il terzo successo stagionale.



Ben piu' combattuta l'interessante contesa della BLM Group Arena tra la Dolomiti Energia Trentino e Varese. Punteggio sempre in bilico con vari ribaltamenti di fronte. Un Douglas da 28 punti la decide con canestri importanti tra terzo e ultimo quarto. Bene anche il sempreverde Luis Scola (20 punti): finisce 74-77 a favore dei ragazzi di Bulleri.



A chiudere la serata e' la vittoria di Pesaro contro Reggio Emilia per 84-63. Carlos Delfino trascina i suoi nel primo tempo con 19 punti complessivi: agevole la gestione dei minuti conclusivi per la Carpegna Prosciutto. Anche questa giornata non e' stata esente da rinvii.



Sono due le partite del nono turno che non si sono potute disputare a causa di troppe assenze legate al Covid-19. Si tratta degli incontri tra Allianz Pallacanestro Trieste e De' Longhi Treviso Basket e tra Vanoli Basket Cremona e Banco di Sardegna Sassari, inizialmente in programma per questo weekend.